2019-03-30T12:53:36+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный упал на машину актера Виктора Супруна

По данному факту полиция начала разбирательство
Марина ВЕНЦОВА
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Супрун добавил, что автомобиль не был застрахован, поэтому предъявлять претензии некомуСупрун добавил, что автомобиль не был застрахован, поэтому предъявлять претензии некомуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неизвестный упал с высоты на машину актера Виктора Супруна, которая была припаркована по улице Новаторов в Москве. По предварительным данным, в результате инцидента 57-летний мужчина погиб.

Данное происшествие подтвердил сам актер. По его словам, действительно имел место данный факт, как передает «360». При этом Супрун добавил, что автомобиль не был застрахован, поэтому предъявлять претензии некому.

Как уточнили сотрудники правоохранительных органов столицы, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал, что на севере Москвы в результате обвала грунта мужчина упал в траншею. ЧП произошло на улице Лавочкина в столичном районе Ховрино. В настоящий момент спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. На месте происшествия находятся пожарные, полицейские и сотрудники "Скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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