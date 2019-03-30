2019-03-30T14:57:30+03:00
Общество

Правительство выделило 700 миллионов рублей на создание муниципальных библиотек

Данная сумма будет выделена в рамках реализации национального проекта «Культура»
Марина ВЕНЦОВА
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Правительство выделило 700 млн рублей на создание муниципальных библиотекПравительство выделило 700 млн рублей на создание муниципальных библиотекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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700 миллионов рублей будет выделено на создание муниципальных библиотек в России в текущем году. Такое решение было принято кабинетом министров страны.

Создание таких библиотек предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Национальный проект "Культура" был утвержден указом президента России Владимира Путина 7 мая прошлого года. Он будет реализовываться с 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года, куратором его назначена вице-премьер Ольга Голодец, а руководителем министр культуры Владимир Мединский.

Проектом предусмотрена работа по 15 целевым показателям, которые направлены на обеспечение доступа россиян и иностранцев к лучшим образцам как отечественной, так и зарубежной культуры. В частности, речь идет о преобразовании культурных объектов в стране, переоснащении библиотек, концертных залов, а также театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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