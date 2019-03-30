Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил интернет-пользователю, который раскритиковал дизайн салона нового самолета Ту-204-300.
Так, ранее гендиректор госкорпорации разместил в своем Twitter фото воздушного судна, который, как ожидается, в ближайшее время будет доставлять космонавтов на космодромы Байконур, Куру и Восточный. Среди опубликованных снимков, были и те, на которых показано внутреннее убранство лайнера.
Салон нового самолета Ту-204-300. Фото: twitter.com/Rogozin
Когда же один из комментаторов выразил недовольство тем, как Ту-204-300 выглядит изнутри, Рогозин ответил ему на украинском языке. «Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», - написал руководитель корпорации космической деятельности в своем микроблоге.
Скриншот страницы Дмитрия Рогозина в Twitter
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, «самолет для космонавтов» Ту-204-300 впервые поднялся в небо. Как отмечалось, новое воздушное судно имеет шесть кают, предназначенных для транспортировки людей в лежачем положении после возвращения из космоса.
Ту-204-300 "Сергей Королев".
ИСТОЧНИК KP.RU