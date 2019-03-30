2019-03-30T17:06:33+03:00
Наука

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Одному из интернет-пользователей не понравилось внутреннее убранство лайнера [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил интернет-пользователю, который раскритиковал дизайн салона нового самолета Ту-204-300.

Так, ранее гендиректор госкорпорации разместил в своем Twitter фото воздушного судна, который, как ожидается, в ближайшее время будет доставлять космонавтов на космодромы Байконур, Куру и Восточный. Среди опубликованных снимков, были и те, на которых показано внутреннее убранство лайнера.

Салон нового самолета Ту-204-300. Фото: twitter.com/Rogozin

Салон нового самолета Ту-204-300. Фото: twitter.com/Rogozin

Когда же один из комментаторов выразил недовольство тем, как Ту-204-300 выглядит изнутри, Рогозин ответил ему на украинском языке. «Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», - написал руководитель корпорации космической деятельности в своем микроблоге.

Скриншот страницы Дмитрия Рогозина в Twitter

Скриншот страницы Дмитрия Рогозина в Twitter

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, «самолет для космонавтов» Ту-204-300 впервые поднялся в небо. Как отмечалось, новое воздушное судно имеет шесть кают, предназначенных для транспортировки людей в лежачем положении после возвращения из космоса.

Ту-204-300 "Сергей Королев".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Около 12 тысяч полицейских обеспечивают порядок на акциях «желтых жилетов» во Франции
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В
Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами
Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах
Козак: У правительства нет опасений по росту цен на бензин
Правительство выделило 700 миллионов рублей на создание муниципальных библиотек
Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit