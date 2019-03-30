Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-30T17:06:33+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил интернет-пользователю, который раскритиковал дизайн салона нового самолета Ту-204-300.

Так, ранее гендиректор госкорпорации разместил в своем Twitter фото воздушного судна, который, как ожидается, в ближайшее время будет доставлять космонавтов на космодромы Байконур, Куру и Восточный. Среди опубликованных снимков, были и те, на которых показано внутреннее убранство лайнера.

Салон нового самолета Ту-204-300. Фото: twitter.com/Rogozin

Когда же один из комментаторов выразил недовольство тем, как Ту-204-300 выглядит изнутри, Рогозин ответил ему на украинском языке. «Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов», - написал руководитель корпорации космической деятельности в своем микроблоге.

Скриншот страницы Дмитрия Рогозина в Twitter

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, «самолет для космонавтов» Ту-204-300 впервые поднялся в небо. Как отмечалось, новое воздушное судно имеет шесть кают, предназначенных для транспортировки людей в лежачем положении после возвращения из космоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700240" frameborder="0"></iframe> Ту-204-300 "Сергей Королев".

ИСТОЧНИК KP.RU