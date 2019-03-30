2019-03-30T23:55:11+03:00
Дом. Семья

На шпиль здания МИД РФ вернулись соколы-сапсаны

Во время реконструкции в прошлом году инженеры встроили для пернатого семейства искусственное гнездо
Юлия ДИВЕЕВА
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На здании МИД РФ снова поселились соколы-сапсаныНа здании МИД РФ снова поселились соколы-сапсаныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Соколы-сапсаны вернулись на шпиль здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД РФ.

"У нас хорошие новости. На шпиль здания МИД на Смоленской площади вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции!", - говорится на на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что после реконструкции шпиля, инженеры встроили в него искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц. За пернатыми наблюдают орнитологи из научно-методического центра "Биоразнообразие".

Как пояснили в МИД, у соколов сейчас период кладки яиц и высиживания потомства. Поэтому ученые присматривают за семейством издалека.

"Возможно, уже через несколько недель у обитателей мидовского шпиля появится пополнение!", - надеются в министерстве.

Как ранее рассказывал "КП" орнитолог Александр Сорокин, ученые планируют, когда появится потомство, подняться к гнезду и окольцевать птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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