2019-03-20T18:19:26+03:00
Общество

Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения

Пока пару птиц не беспокоят, так как идет время кладки яиц, а потом целый месяц родители будут вместе высиживать птенцов
Елена АКИМОВА
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Пара соколов-сапсанов давно "прописалась" в здании российского МИДПара соколов-сапсанов давно "прописалась" в здании российского МИДФото: Олег УКЛАДОВ
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В обновленный шпиль здания МИДа вернулась пара соколов-сапсанов. Удивительно, но хищники давно облюбовали старинную высотку и обустроили там свой дом. Их заметили только когда встал вопрос о предстоящем ремонте. Но даже тогда не стали лишать дома: семье сапсанов сделали небольшое жилище в виде металлического ящика с окошком и выходом на улицу.

Теперь же соколы празднуют новоселье. После ремонта конструкции шпиля для них создали условия, еще лучше, чем раньше. Инженеры встроили в шпиль здания на Смоленско-Сенной площади специальный птичий дом-гнездо, наполненное мелким щебнем. И совсем скоро в «новостройке» ждут пополнения.

- Сейчас мы не имеем возможности подняться наверх, так как идет ответственное время яйцекладки, пугать родителей нельзя. Мы посматриваем пока за ними дистанционно. Если будут птенцы, то можно будет туда подняться и окольцевать их, рассказал ИА «НСН» Орнитолог Александр Сорокин.

Высиживать потомство будут оба родителя, займет это примерно 35 дней. После того, как птенцы окрепнут их можно будет окольцевать. Кстати, соколы-сапсаны однолюбы. Пару себе они выбирают один раз и на всю жизнь.

Реконструкция шпиля здания внешнеполитического ведомства велась с 2016 по 2017 годы. В итоге конструкция получилась почти на 50 тонн легче, чем была изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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