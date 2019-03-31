Пореченков ответил Зеленскому на слова об "идиотах"

СЕГОДНЯ 19:59 2019-03-31T19:59:46+03:00

Ранее кандидат в президенты Украины назвал идиотами, "поддержавших" его Охлобыстина и Пореченкова

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Российский актёр Михаил Пореченков ответил на слова шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Ивана Охлобыстина "идиотами".

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось", - сказал Пореченков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он предположил, что в скором времени Зеленский "станет унылым президентом".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали несколько видеороликов с шуточной поддержкой в адрес Зеленского. Так, в одном из видео артисты выпивают за столом и выкрикивают фразы "Только Зеленский", "Крым наш, все наше" и "Слава Украине".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?", — отреагировал на ролики Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU