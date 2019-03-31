Явка на выборах президента Украины 2019 превысила 63%

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-31T21:37:17+03:00

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Явка на выборах президента Украины 2019 года составила более 63%. Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины на 20:00, явка составила 63,99% избирателей. Напомним, по официальным данным ЦИК на 15:00 мск, явка составляла более 45%.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00. После этого были опубликованы данные экзитпола, согласно которым во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко. При это лидирует Зеленский, набравший 30,4% голосов. У Порошенко - 17,8% голосов избирателей. Третье место, по результатам опросов, занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU