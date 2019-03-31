2019-03-31T21:05:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Ночь выборов 2019 на Украине: прямая онлайн-трансляция

В незалежной закрылись избирательные участки и идет подсчет голосов. Все последние данные - в онлайн-трансляции ночи президентских выборов 2019 года на Украине [видеотрансляция]
Александр ДЖУМАЕВ
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Итоги президентских выборов на Украине узнаем совсем скоро.Итоги президентских выборов на Украине узнаем совсем скоро.Фото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на президентских выборах на Украине.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка на выборах по состоянию на 19:00 составила 45,11%. Согласно результатам экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,7% избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 18,6% голосов, а бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко - 13,9%. Сообщается, что в случае проведения второго тура выборов Тимошенко может поддержать Владимира Зеленского в борьбе против действующего главы государства.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Четвертое место, по данным опроса, занял кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который заручился поддержкой 10,3% украинцев. Замыкает пятерку лидеров бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко: по данным опросов, его поддержали 7,3% избирателей.

После завершения голосования ЦИК Украины начнет подсчет голосов. Все последние данные - в прямой онлайн-трансляции ночи выборов 2019 года на Украине.

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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