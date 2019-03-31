2019-03-31T22:27:14+03:00
Происшествия

В Китае в результате торнадо пострадали 18 детей

Сильный ветер в провинции Хэнань снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего скончались двое детей [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В китайской провинции Хэнань в результате торнадо погибли двое детейВ китайской провинции Хэнань в результате торнадо погибли двое детейФото: Скриншот с видео
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В китайской провинции Хэнань из-за торнадо погибли двое детей, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Сильный ветер обрушил батут, на котором играли ребята.

Как сообщает телеканал CGTN, инцидент произошел в уезде Юйчэн городского округа Шанцю. Пострадавшим детям была оказана медицинская помощь; сообщается, что один ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Торнадо снес надувной аттракцион в Китае.

Ранее сайт kp.ru сообщал о двух торнадо в американском штате Алабама. Жертвами стихии, разыгравшейся в начале марта, стали не менее 14 человек, в том числе несовершеннолетние. Сильный ветер тогда затронул и штат Джорджия, расположенный по соседству с Алабамой; в результате случившегося были обесточены несколько населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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