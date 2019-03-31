В Китае в результате торнадо пострадали 18 детей
В китайской провинции Хэнань из-за торнадо погибли двое детей, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Сильный ветер обрушил батут, на котором играли ребята.
Как сообщает телеканал CGTN, инцидент произошел в уезде Юйчэн городского округа Шанцю. Пострадавшим детям была оказана медицинская помощь; сообщается, что один ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.
Торнадо снес надувной аттракцион в Китае.
Ранее сайт kp.ru сообщал о двух торнадо в американском штате Алабама. Жертвами стихии, разыгравшейся в начале марта, стали не менее 14 человек, в том числе несовершеннолетние. Сильный ветер тогда затронул и штат Джорджия, расположенный по соседству с Алабамой; в результате случившегося были обесточены несколько населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU