Жертвами двух торнадо в Алабаме стали не менее 14 человек
Точное число пострадавших пока неизвестно
Торнадо в соседнем с Алабамой штате ДжорджияФото: REUTERS
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Жертвами двух торнадо, пронесшихся в воскресенье, 3 марта, над американским штатом Алабама, стали не менее 14 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно.
«У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек», - сказал в эфире телеканала CNN шериф округа Ли Джей Джонс.
Он отметил, что среди погибших из-за торнадо есть несовершеннолетние, и добавил, что несколько человек пострадали.
В сети опубликованы впечатляющие кадры удара торнадо на юго-востоке США .Камера 5
ИСТОЧНИК KP.RU