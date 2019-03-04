2019-03-04T05:48:39+03:00
Происшествия

Жертвами двух торнадо в Алабаме стали не менее 14 человек

Точное число пострадавших пока неизвестно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Торнадо в соседнем с Алабамой штате ДжорджияТорнадо в соседнем с Алабамой штате ДжорджияФото: REUTERS
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Жертвами двух торнадо, пронесшихся в воскресенье, 3 марта, над американским штатом Алабама, стали не менее 14 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно.

«У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек», - сказал в эфире телеканала CNN шериф округа Ли Джей Джонс.

Он отметил, что среди погибших из-за торнадо есть несовершеннолетние, и добавил, что несколько человек пострадали.

В сети опубликованы впечатляющие кадры удара торнадо на юго-востоке США .Камера 5

ИСТОЧНИК KP.RU

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