Жертвами двух торнадо в Алабаме стали не менее 14 человек

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-04T05:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвами двух торнадо, пронесшихся в воскресенье, 3 марта, над американским штатом Алабама, стали не менее 14 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно.

«У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек», - сказал в эфире телеканала CNN шериф округа Ли Джей Джонс.

Он отметил, что среди погибших из-за торнадо есть несовершеннолетние, и добавил, что несколько человек пострадали.

В сети опубликованы впечатляющие кадры удара торнадо на юго-востоке США .Камера 5

ИСТОЧНИК KP.RU