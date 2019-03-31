Причиной крушения в Германии самолета с совладелицей S7 на борту могли стать технические неполадки

31 Март 23:42 2019-03-31T23:49:00+03:00

В авиаслужбе ФРГ полагают, что пилот мог потерять управление самолетом Фото: EAST NEWS

В Росавиации назвали всех, кто был на борту вместе с Натальей Филевой

Изменить размер текста: A A

Названы первые версии причин крушения частного самолета Epic-LT в Германии, в результате которого погибла совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. Как сообщил “КП” представитель немецкой авиаслужбы, катастрофа могла произойти из-за потери пилотом управления воздушным судном или из-за технических неполадок.

Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС "Могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом", - сказал представитель Германской службы безопасности полетов (ДФС).

Самолет следовал из Канн и "упал непосредственно перед посадкой". Представитель ДФС утверждает, что пилот в этот момент управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления, передает ТАСС.

Кроме того, стало известно, что все, находившиеся в момент крушения на борту, были гражданами России. Пилотировал воздушное судно его капитан Андрей Д. Он погиб вместе с двумя пассажирами - Натальей Филевой и ее отцом, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Росавиацию.

Как писал сайт kp.ru, самолет компании "Глобус", на борту которого находились пять человек, разбился вечером в воскресенье, 31 марта, аэропорту "Эгельсбах" во Франкфурте-на-Майне. Жертвами трагедии стали три человека. Ранее также сообщалось о гибели основателя и владельца группы S7 Владислава Филева. Однако позже стало известно, что его на в самолете не было.

Управление по расследованию авиапроисшествий Германии объявило о начале расследования обстоятельств случившейся катастрофы. Помощь немецкой стороне окажут МАК и Росавиация.

Наталья Филева, совладелец авиакомпании S7, разбилась в самолете в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU