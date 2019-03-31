Совладелец S7 Наталья Филева вместе с отцом погибли в авиакатастрофе в Германии

СЕГОДНЯ 20:58 2019-03-31T22:10:14+03:00

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Жена и тесть создателя и совладельца авиакомпании S7 Владислава Филева погибли в результате крушения самолета в Германии. Информацию подтвердили в пресс-службе компании .

Причины случившегося в настоящий момент неизвестны. Как сообщает издание Bild, жертвами крушения самолета, вылетевшего из аэропорта Франкфурта, стали три человека, в том числе двое россиян: жена Филева Наталия и ее отец. Всего на борту 6-местного самолета находились пять человек; по данным Росавиации, самолет принадлежал компании "Глобус", входящей в S7.

Наталия Филёва. Фото: forumsochi2018.tassphoto.com

Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета находился муж Наталии Филевой Владислав, являющийся основателем и совладельцем авиакомпании S7. Эта информация позже была опровергнута.

Спасатели работают на месте падения самолета.Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Наталья Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», в которое входит авиаперевозчик. Она занимала четвертое место в списке богатейших женщин России. Ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. У женщины осталось четверо детей, один из которых приемный.

ИСТОЧНИК KP.RU