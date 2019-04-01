В США пассажирский самолет при взлете столкнулся с гусями

СЕГОДНЯ 01:47 2019-04-01T01:47:18+03:00

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В США самолет компании American Airlines во время вылета из аэропорта Бостона (штат Массачусетс) столкнулся со стаей гусей. В результате борт решили вернуть обратно.

Авиалайнер Embraer 190 выполнял рейс в Нью-Йорк. При столкновении с птицами ни одна из них не попала в двигатель, но на стекле кабины пилотов оказалась кровь. Пилот доложил о происшествии авиадиспетчерам.

Те решили не рисковать и развернули борт обратно. Самолет осмотрят технические сотрудники American Airlines, а 99 пассажиров отправятся в Нью-Йорк другим рейсом, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал 30 марта, что самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона в Сан-Франциско, был вынужден прервать полет из-за невыносимого запаха на борту. Жуткая вонь появилась в салоне воздушного судна спустя несколько минут после вылета из аэропорта Балтимор. Пассажиры начали жаловаться на тошноту, боль в груди и мигрень, а некоторые даже стали задыхаться.

В итоге лайнер посадили в столичном аэропорту имени Даллеса. Семь пассажиров были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU