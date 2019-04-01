В Москве обрушились строительные леса у здания Минсельхоза
В центре Москвы при реконструкции здания министерства сельского хозяйства на Садовом кольце обрушились строительные леса. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
ЧП произошло по адресу адресу: улица Садовая-Спасская, дом 1, строение 11. Обрушилось примерно 300 квадратных метров строительных лесов, возведенных вокруг восьмиэтажного здания.
Видео с места падения строительных лесов в центре Москвы.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Есть данные, что под завалами могут находиться два автомобиля. О пострадавших пока ничего не сообщается. Также неизвестны и причины ЧП, передает Интерфакс.
Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в ночь на 1 февраля обрушился навес над парадной лестницей у входа в здание на Волоколамском шоссе в Москве. В этот момент на лестнице не было людей, поэтому никто не пострадал.
Как выяснилось, 27-этажное здание по адресу: Волоколамское шоссе, дом 2, арендует институт Гидропроект.
ИСТОЧНИК KP.RU