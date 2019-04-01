В Москве обрушились строительные леса у здания Минсельхоза

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-01T03:53:32+03:00

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В центре Москвы при реконструкции здания министерства сельского хозяйства на Садовом кольце обрушились строительные леса. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

ЧП произошло по адресу адресу: улица Садовая-Спасская, дом 1, строение 11. Обрушилось примерно 300 квадратных метров строительных лесов, возведенных вокруг восьмиэтажного здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700427" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения строительных лесов в центре Москвы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Есть данные, что под завалами могут находиться два автомобиля. О пострадавших пока ничего не сообщается. Также неизвестны и причины ЧП, передает Интерфакс.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в ночь на 1 февраля обрушился навес над парадной лестницей у входа в здание на Волоколамском шоссе в Москве. В этот момент на лестнице не было людей, поэтому никто не пострадал.

Как выяснилось, 27-этажное здание по адресу: Волоколамское шоссе, дом 2, арендует институт Гидропроект.

ИСТОЧНИК KP.RU