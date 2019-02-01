В Москве на Волоколамском шоссе обрушился навес над лестницей у института Гидропроект
В ночь на пятницу, 1 февраля, обрушился навес над парадной лестницей у входа в здание института Гидропроект на Волоколамском шоссе в Москве.
Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали фото и видео с места ЧП. К счастью, по словам свидетелей, в этот момент на лестнице не было людей, поэтому никто не пострадал.
Обрушение навеса над центральным входом в здание института Гидропроект на Волоколамском шоссе.
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб города.
Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука — ведущая российская организация, проектирующая гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб городаФото: предоставлено очевидцем
27-этажное здание института расположено по адресу: Волоколамское шоссе, дом 2, и представляет собой прямоугольную башню, поставленную на трёхэтажный стилобат, а вход в институт подчёркивается парадной лестницей с сильно выступающим козырьком.
К счастью, никто не пострадалФото: предоставлено очевидцем
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ЧП на Волоколамском шоссе: 10 января в результате прорыва дамбы на Сходненской улице был затоплен Тушинский тоннель, из-за чего движение по нему пришлось временно ограничить.
ИСТОЧНИК KP.RU