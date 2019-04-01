2019-04-01T05:31:38+03:00
Происшествия

Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пожарным удалось локализовать пожар на складе в МосквеПожарным удалось локализовать пожар на складе в МосквеФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

На северо-западе Москвы загорелся склад, расположенный на третьей Хорошёвской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 1 апреля в 03:09 мск. В здании горела кровля, которая во время тушения полностью обрушилась. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 56 пожарных. О пострадавших сведений нет. К складу прибыла передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Специалисты производят замеры загрязненности воздуха в районе пожара. На данный момент превышений ПДК вредных частиц не обнаружено, говорится на сайте ведомства.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 30 марта пожар вспыхнул в спорткомплексе "Олимпийский" в самом в центре Москвы. Очаг возгорания находился на шестом этаже: по предварительным данным, там загорелась проводка, после чего огонь перекинулся на подвесной потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов
ЕС и ЛАГ выступили против решения США по Голанским высотам
Президент Алжира может во вторник уйти в отставку
В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским
Умерла "девятая девушка Бонда", актриса Таня Мале
Охлобыстин: Зря Зеленский нас с Пореченковым идиотами назвал, мы считали его умным человеком
В Москве обрушились строительные леса у здания Минсельхоза
Явка на выборах президента Украины 2019 составила более 17,5 млн человек
Кто лидирует на выборах на Украине 2019 года по итогам обработки 13,5% бюллетеней
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции
Бойко обвинил Порошенко в фальсификациях на выборах президента
МАК поможет ФРГ в расследовании крушения самолета с совладелицей S7 на борту
Договор о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля прекратил действие
В США пассажирский самолет при взлете столкнулся с гусями
Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его «марионеткой Коломойского»
Порошенко попросил сторонников Зеленского не поддерживать шоумена во втором туре
Зеленский хочет требовать от России и территории, и компенсации
В Каракасе вооруженные люди в гражданском обстреляли протестующих
Косачев считает, что Россия может не признать итоги президентских выборов на Украине
Политолог: «Непризнание Россией выборов будет на руку Порошенко»