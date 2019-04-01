Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы

СЕГОДНЯ 05:28 2019-04-01T05:31:38+03:00

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На северо-западе Москвы загорелся склад, расположенный на третьей Хорошёвской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 1 апреля в 03:09 мск. В здании горела кровля, которая во время тушения полностью обрушилась. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 56 пожарных. О пострадавших сведений нет. К складу прибыла передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Специалисты производят замеры загрязненности воздуха в районе пожара. На данный момент превышений ПДК вредных частиц не обнаружено, говорится на сайте ведомства.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 30 марта пожар вспыхнул в спорткомплексе "Олимпийский" в самом в центре Москвы. Очаг возгорания находился на шестом этаже: по предварительным данным, там загорелась проводка, после чего огонь перекинулся на подвесной потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU