2019-03-30T19:33:19+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве

С верхних этажей здания валит густой черный дым [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в МосквеПожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в МосквеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В субботу, 30 марта, пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский», расположенном в центре Москвы.

Причем очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На этих кадрах видно, как с верхних этажей здания валит густой черный дым.

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский».

Между тем, как уточнили в экстренных службах столицы, очаг возгорания действительно находился на шестом этаже: по некоторым данным, там загорелась проводка, после чего огонь перекинулся на подвесной потолок.

Стоит отметить, что к настоящему времени пожарные уже сбили открытое горение. При этом площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает ТАСС. Что касается пострадавших, то, по предварительной информации, в результате инцидента травм никто не получил.

Кстати, на официальном сайте столичного главка МЧС уточняется, что сообщение о ЧП поступило в 18:36 мск.

Напомним, это не первый подобный случай. Так, спорткомплекс «Олимпийский» уже горел в апреле 2014 года. Как писал сайт kp.ru, тогда возгорание произошло на складе одного из магазинов на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Путин подписал указ о весеннем призыве
Минобороны России прокомментировало сообщение о перехвате российских ТУ-160
Протесты в Барселоне закончились беспорядками
Суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты
Правительство отказалось от установки умных счетчиков газа
США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника
Правительство дополнительно выделит 2,2 млрд рублей для производства Ил-114
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Около 12 тысяч полицейских обеспечивают порядок на акциях «желтых жилетов» во Франции
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В
Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами
Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах
Козак: У правительства нет опасений по росту цен на бензин
Правительство выделило 700 миллионов рублей на создание муниципальных библиотек
Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit