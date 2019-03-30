СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-30T19:33:19+03:00

Пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве Фото: кадр с видео

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В субботу, 30 марта, пожар вспыхнул в спорткомплексе «Олимпийский», расположенном в центре Москвы.

Причем очевидцы уже поделились с «Комсомольской правдой» видео с места происшествия. На этих кадрах видно, как с верхних этажей здания валит густой черный дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700284" frameborder="0"></iframe> Пожар в спорткомплексе «Олимпийский».

Между тем, как уточнили в экстренных службах столицы, очаг возгорания действительно находился на шестом этаже: по некоторым данным, там загорелась проводка, после чего огонь перекинулся на подвесной потолок.

Стоит отметить, что к настоящему времени пожарные уже сбили открытое горение. При этом площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает ТАСС. Что касается пострадавших, то, по предварительной информации, в результате инцидента травм никто не получил.

Кстати, на официальном сайте столичного главка МЧС уточняется, что сообщение о ЧП поступило в 18:36 мск.

Напомним, это не первый подобный случай. Так, спорткомплекс «Олимпийский» уже горел в апреле 2014 года. Как писал сайт kp.ru, тогда возгорание произошло на складе одного из магазинов на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU