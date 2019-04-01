Падение метеора во Флориде попало на видео
Падение яркого светящегося шара заметили жители штата Флорида, когда поздно вечером ехали по городу в своей машине. Метеор оказался на записи видеорегистратора автомобиля.
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Кадрами необычного явления очевидцы поделились в соцсетях. Оказалось, что падающий метеорит видели многие. По их словам, горящий шар появился в небе 30 марта около полуночи, осветил округу и через несколько секунд исчез.
Как пишет CNN, метеор удалось засечь радарам. Небесное тело было зафиксировано на территории округа Тейлор в приблизительно в 23:52.
Ученые отметили, что сгорающие в атмосфере Земли болиды не являются редкостью, однако их не всегда удается увидеть. Может поэтому видео стало популярно в сети. Пользователи в основном шутят, что на землю прилетел кто-то из супергероев.
"Тор прибыл во Флориду", - считает @jacknifejeds.
"Супермен здесь. С возвращением! Нам нужны новые фильмы", - пишет @TysonRanchPoker.
"Побег Стича из Галактической Федерации", - предположила @sweetlilsweetie
Также в ответ пользователи постят гифки с "Людьми в черном" и "Железным человеком".
ИСТОЧНИК KP.RU