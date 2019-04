Падение метеора во Флориде попало на видео

Падение яркого светящегося шара заметили жители штата Флорида, когда поздно вечером ехали по городу в своей машине. Метеор оказался на записи видеорегистратора автомобиля.

Jeffrey Cardona on Twitter. Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida https://t.co/P28wp5tkGE