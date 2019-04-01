2019-04-01T10:05:43+03:00
Общество

Специалисты рассказали, как часто нужно стирать джинсы

Оказалось, что внешний вид этого элемента одежды напрямую зависит от периодичности обработки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Определена оптимальная частота стирки джинсовОпределена оптимальная частота стирки джинсовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для того, чтобы джинсы дольше сохраняли свой первоначальный вид и выглядели отлично, их не следует стирать чаще одного раза в месяц. Такой совет дали в британском представительстве известного производителя одежды Levi's.

В компании напомнили, что первые джинсы из денима появились еще в далеком 1873 году, и тогда их носили лишь американские рабочие и шахтеры. Плотная, прочная ткань до сих пор позволяет вещам долго не изнашиваться, а значит необходимость стирки возникает гораздо реже - отсюда идет экономия воды и энергии. Внеплановая обработка может понадобиться лишь в том случае, если вы уронили на джинсы кусок пиццы или оставили пятно другим способом.

Что касается сушки данного элемента одежды, то представители Levi's рекомендует не делать этого прямо в стиральной машине.

"Лучше на воздухе и в вывернутом состоянии. Вы сэкономите на воде, энергии и времени, а ваши джинсы будут выглядеть лучше", – цитирует Independent представителя компании.

Ранее "КП" писала о том, кому нужны прачечные в Москве и дорого ли стирать вне дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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