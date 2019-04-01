Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLS

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-01T12:32:39+03:00

Шведский нападающий забил два гола с пенальти в матче "Лос-Анджелес Гэлакси" против "Портленд Тимберс"

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Двумя голами отметился в очередном поединке MLS одна из главных звезд лиги в данный момент - форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Команда шведского форварда играла против "Портленд Тимберс".

Оба гола швед забил, реализовав пенальти, но особенно красочным получился второй одиннадцатиметровый, который Златан забил в стиле Антонина Паненки. Разогнался, замедлился у самого мяча, так, чтобы вратарь метнулся в угол, а сам пробил точно по центру ворот вверх. Безумно зрелищное пенальти.

Ибрагимович, как высказался о нем его бывший партнер по команде Жерар Пике, "любит деньги и зрелищность больше всего на свете". Возможно, он прав, если судить по овациям трибун.

Это далеко не первое исполнение подобного удара. Помимо Ибрагимовича в стиле Антонина Паненки недавно бил Серхио Агуэро в ворота «Шальке» в 1/8 Лиги Чемпионов, Лионель Месси в ворота «Лиона», и Федор Смолов в ворота сборной Хорватии. Только последний, в отличии от остальных, непосредственно самого пенальти реализовать не смог, все ушло в красоту задумки, а на воплощение вдохновения не хватило,.

"Лос-Анжелес Гэлакси" обыграли "Портленд Тимберс" со счетом 2:0 благодаря дублю Ибрагимовича и заняли третью строчку турнирной таблицы в чемпионате MLS.

ИСТОЧНИК KP.RU