2019-04-01T12:32:39+03:00
Спорт

Златан Ибрагимович оформил дубль в поединке MLS

Шведский нападающий забил два гола с пенальти в матче "Лос-Анджелес Гэлакси" против "Портленд Тимберс"
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Златан Ибрагимович забил дважды в чемпионате MLS.Златан Ибрагимович забил дважды в чемпионате MLS.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Двумя голами отметился в очередном поединке MLS одна из главных звезд лиги в данный момент - форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Команда шведского форварда играла против "Портленд Тимберс".

Оба гола швед забил, реализовав пенальти, но особенно красочным получился второй одиннадцатиметровый, который Златан забил в стиле Антонина Паненки. Разогнался, замедлился у самого мяча, так, чтобы вратарь метнулся в угол, а сам пробил точно по центру ворот вверх. Безумно зрелищное пенальти.

Ибрагимович, как высказался о нем его бывший партнер по команде Жерар Пике, "любит деньги и зрелищность больше всего на свете". Возможно, он прав, если судить по овациям трибун.

Это далеко не первое исполнение подобного удара. Помимо Ибрагимовича в стиле Антонина Паненки недавно бил Серхио Агуэро в ворота «Шальке» в 1/8 Лиги Чемпионов, Лионель Месси в ворота «Лиона», и Федор Смолов в ворота сборной Хорватии. Только последний, в отличии от остальных, непосредственно самого пенальти реализовать не смог, все ушло в красоту задумки, а на воплощение вдохновения не хватило,.

"Лос-Анжелес Гэлакси" обыграли "Портленд Тимберс" со счетом 2:0 благодаря дублю Ибрагимовича и заняли третью строчку турнирной таблицы в чемпионате MLS.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые назвали основные причины появления рака груди
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского об «оккупированном» Донбассе
Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Впервые за 25 лет оппозиция Турции одержала победу на выборах мэра Анкары
Старейшую тюрьму в Японии превратят в роскошный отель
В Кремле отказались давать преждевременную оценку выборам на Украине
Суд арестовал принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"
На Сахалине стартовала акция «Подарок новорожденному»
Южная Корея хочет пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Покупателей предупредили об утечке персональных данных при покупках в магазинах
Составлен рейтинг самых удачливых и невезучих регионов России
ГИБДД планирует ужесточить контроль за автошколами
Новостройки могут оснастить системой распознавания лиц
Новый Раскольников: В Подмосковье сосед напал на 70-летнюю старушку, которая не дала ему денег в долг
Россияне стали чаще выбирать билеты на самолеты без багажа
YouTube открыл доступ к ранее заблокированным роликам Парфенова и Дудя
Специалисты рассказали, как часто нужно стирать джинсы
Видео с места гибели совладельца S7 Натальи Филевой появилось в сети
В Госдуме подумывают о непризнании итогов выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины 2019: обработано 50% бюллетеней