В Подмосковье задержали серийных грабителей ювелирных магазинов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-01T13:38:26+03:00

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В пятницу, 29 марта, в Подмосковье были задержаны серийные грабители, которые грабили ювелирные магазины. Всего на счету банды четыре эпизода за почти две недели - с 28 февраля 2018 по 15 марта. Они совершили три разбойных нападения на ювелирные магазины и один уличный грабёж. Промышляли в Московской и Владимирской областях.

В отношении задержанных главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье "бандитизм". Суд принял решение о заключении мужчин под стражу.

Организатором преступного сообщества был Алексей Степанов, ранее уже осужденный за кражу.

Кстати, в конце прошлого года в Подмосковье сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые совершили серию краж из банкоматов. В общей сумме грабители похитили более восьми миллионов рублей. Ранее полицейские Санкт-Петербурга расследовали также три разбойных нападения на магазины, два из которых были ювелирными и одни магазин косметики. Погоня за преступниками, ограбившими ювелирный на проспекте Большевиков, закончилась стрельбой.

ИСТОЧНИК KP.RU