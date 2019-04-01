Банки сократили количество незаконных финансовых операций в 4,5 раза

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-01T14:21:36+03:00

А вот эксперты уверены, что статистика не такая хорошая и деньги стали выводить с помощью криптовалют

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В РЭУ им. Г.В. Плеханова проанализировали банковские операции и пришли к выводу, что сомнительные транзакции, вывод средств и обналичивание пошли на убыль. Объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, отмечается в докладе. Если в 2018 году объем сомнительных операций оценивался в 243 млрд рублей, то пару лет назад эта цифра составляла 1,1 трлн рублей, то есть улучшение в 4,5 раза.

Позитивную динамику связали с оздоровлением банковского сектора, а вот независимые эксперты уверены, что ситуация не только не изменилась, но и усугубилась. Банки научились маскировать подозрительные операции, а еще для вывода средств стали использовать криптовалюты. Последние пока не попадают в поле зрения регулятора из-за особенностей российского законодательства.

- Все привыкли, что деньги обналичиваются по прямым каналам, но теперь ситуация изменилась. Средства стали проводить через эксроу-счета. Это создает видимость рыночных взаимоотношений между сторонами, все вполне легально, но только на первый взгляд. Криптовалюты тоже не оцененный рынок. Он будет только расти. На криптокошельки нет лицензий и любой человек может вывести любую сумму, но ни Минфин, ни налоговая не узнают об этом, - комментирует газете «Известия» профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

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ИСТОЧНИК KP.RU