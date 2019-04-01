В Москве откроют 20 новых ЗАГСов
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге об открытии в Москве новых необычных площадок для регистрации брака.
Молодожены, которые хотят окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать себя баронами и герцогинями, смогут провести свою церемонию в старинной усадьбе Муравьевых-Апостолов или же в особняке Спиридонова.
А для заядлых поклонников спорта предлагаются площадки стадионов "Спартак" и "Лужники". Царящая там спортивная атмосфера позволит молодоженам почувствовать себя настоящими чемпионами.
Узаконить свои отношения можно даже "под водой" в окружении морских звезд и других обитателей Мирового океана. Такую свадьбу молодожены смогут сыграть в Москвариуме, находящемся в одном из павильонов ВДНХ.
А для тех, кто хочет обменяться кольцами на высоте птичьего полета, откроют Останкинскую телебашню и башни "Меркурий" и "Федерация" в Москва-сити.
Еще одна площадка расположится в столичном планетарии. Там новобрачные смогут сыграть настоящую "космическую" свадьбу, любуясь красотами звездного неба.
Полный список необычных локаций можно посмотреть на сайте мэра. Подать заявления о регистрации брака можно уже сейчас, обратившись в отдел ЗАГС. Стоимость такой церемонии не будет превышать 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU