В Москве откроют 20 новых ЗАГСов

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-01T16:16:20+03:00

Полный список новых необычных локаций для церемонии бракосочетания можно посмотреть на сайте мэра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге об открытии в Москве новых необычных площадок для регистрации брака.

Молодожены, которые хотят окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать себя баронами и герцогинями, смогут провести свою церемонию в старинной усадьбе Муравьевых-Апостолов или же в особняке Спиридонова.

А для заядлых поклонников спорта предлагаются площадки стадионов "Спартак" и "Лужники". Царящая там спортивная атмосфера позволит молодоженам почувствовать себя настоящими чемпионами.

Узаконить свои отношения можно даже "под водой" в окружении морских звезд и других обитателей Мирового океана. Такую свадьбу молодожены смогут сыграть в Москвариуме, находящемся в одном из павильонов ВДНХ.

А для тех, кто хочет обменяться кольцами на высоте птичьего полета, откроют Останкинскую телебашню и башни "Меркурий" и "Федерация" в Москва-сити.

Еще одна площадка расположится в столичном планетарии. Там новобрачные смогут сыграть настоящую "космическую" свадьбу, любуясь красотами звездного неба.

Полный список необычных локаций можно посмотреть на сайте мэра. Подать заявления о регистрации брака можно уже сейчас, обратившись в отдел ЗАГС. Стоимость такой церемонии не будет превышать 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU