2019-04-01T16:31:38+03:00
Политика

Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Участникам сходок криминальных «авторитетов» грозит до 20 лет заключения
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. В документе уточняется, что Уголовный кодекс (УК) дополняется статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.

Кроме того, из первой части 210 статьи УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Сюда же предлагается отнести норму о координации действий банд, налаживание связей между ними, раздел сфер влияния или преступных доходов между такими группами.

Участие в «сходках» криминальных авторитетов или иных представителей преступных сообществ для совершения хотя бы одного преступления наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

И если до последнего времени лидеры преступных сообществ считали за доблесть козырять статусом в преступном мире, то теперь это становится дорогим удовольствием — и в денежном выражении, и в сроке наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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