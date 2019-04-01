При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Число погибших в ходе тушения лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 30 человек. Об этом сообщает пожарное управления КНР.
Все погибшие участвовали в тушении пожара, который вспыхнул в минувшую субботу, 30 марта, вечером примерно в 18:00 по местному времени (13:00 мск) вблизи населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийском автономном районе на территории Мули-Тибетского автономного уезда Ляншань-Ийского.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 24 сотрудников пожарной службы. До этого поступила информация о 30 пожарных, пропавших без вести. После двух дней поисковой операции, в которой принимали участие и военнослужащие, все пропавшие были признаны погибшими. Трое погибших были сотрудниками местного пожарного отделения, остальные 27 состояли в специализированной группе по ликвидации лесных пожаров.
Для борьбы с пожаром были мобилизовали более 680 человек. В воскресенье из-за смены направления ветра огонь разгорелся с новой силой, сменив скорость и направление распространения, что и привело к гибели пожарных.
Напомним, в начале марта появилась информация о самом крупном лесном пожаре в Приморье, захватившим 1200 гектаров. При этом, в начале февраля департамента лесного хозяйства края в Приморье заявил о ликвидации всех лесных пожаров в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU