2019-04-01T16:45:15+03:00
Происшествия

При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных

Из-за смены направления ветра огонь разгорелся с новой силой, что и привело к гибели такого количества сотрудников пожарной службы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарныхПри тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число погибших в ходе тушения лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 30 человек. Об этом сообщает пожарное управления КНР.

Все погибшие участвовали в тушении пожара, который вспыхнул в минувшую субботу, 30 марта, вечером примерно в 18:00 по местному времени (13:00 мск) вблизи населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийском автономном районе на территории Мули-Тибетского автономного уезда Ляншань-Ийского.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 24 сотрудников пожарной службы. До этого поступила информация о 30 пожарных, пропавших без вести. После двух дней поисковой операции, в которой принимали участие и военнослужащие, все пропавшие были признаны погибшими. Трое погибших были сотрудниками местного пожарного отделения, остальные 27 состояли в специализированной группе по ликвидации лесных пожаров.

Для борьбы с пожаром были мобилизовали более 680 человек. В воскресенье из-за смены направления ветра огонь разгорелся с новой силой, сменив скорость и направление распространения, что и привело к гибели пожарных.

Напомним, в начале марта появилась информация о самом крупном лесном пожаре в Приморье, захватившим 1200 гектаров. При этом, в начале февраля департамента лесного хозяйства края в Приморье заявил о ликвидации всех лесных пожаров в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета