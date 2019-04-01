В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
По данным сайта FlightAware, отслеживающего передвижение самолетов, в Соединённых Штатах было отменено 179 рейсов и отложено 1 798. Позднее нарушивший авиасообщение в США программный сбой был устранен. Соответствующие заявление сделало Федеральное авиационное управление (ФАУ) в официальном аккаунте Twitter.
«Проблема решена. Свяжитесь с вашим авиаперевозчиком для получения информации о задержке рейсов», - говорится в сообщении ФАУ.
Как, сообщило агентство Associated Press, проблемы с вылетом возникли прежде всего в аэропортах Нью-Йорка, Атланты, Бостона, Чикаго и Майами. Системный сбой также коснулся и крупных авиакомпаний, среди которых United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines.
Напомним, что в прошлом году из-за компьютерных сбоев многие рейсы задержаны в московском аэропорту «Домодедово». Тогда у ряда авиакомпаний по всему миру возникли проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации компаний SITA.
ИСТОЧНИК KP.RU