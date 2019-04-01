СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-01T17:10:14+03:00

В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ошибка в компьютерной программе была устранена, но проблемы с вылетом сохраняются во многих американских аэропортах

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По данным сайта FlightAware, отслеживающего передвижение самолетов, в Соединённых Штатах было отменено 179 рейсов и отложено 1 798. Позднее нарушивший авиасообщение в США программный сбой был устранен. Соответствующие заявление сделало Федеральное авиационное управление (ФАУ) в официальном аккаунте Twitter.

«Проблема решена. Свяжитесь с вашим авиаперевозчиком для получения информации о задержке рейсов», - говорится в сообщении ФАУ.

Как, сообщило агентство Associated Press, проблемы с вылетом возникли прежде всего в аэропортах Нью-Йорка, Атланты, Бостона, Чикаго и Майами. Системный сбой также коснулся и крупных авиакомпаний, среди которых United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines.

Напомним, что в прошлом году из-за компьютерных сбоев многие рейсы задержаны в московском аэропорту «Домодедово». Тогда у ряда авиакомпаний по всему миру возникли проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации компаний SITA.

ИСТОЧНИК KP.RU