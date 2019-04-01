Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-01T17:18:23+03:00

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Что делать если застрял лифт? Звонить лифтерам, звать на помощь или просто спеть и стать популярным. Последний вариант, конечно, неожиданный, но именно его выбрали пятеро мужчин, застрявших в небольшом лифте.

Пассажиры оказались на удивление голосистыми, и композиция скрасила ожидание мастеров. Все происходящее мужчины записали на видео, ролик оказался в сети и тут же стал очень популярным.

За пару дней видео, опубликованное в Facebook пользователем Gocha Datusani, собрало более 54 тысяч просмотров. Многие отмечают, что подобный оптимизм никакими бытовыми проблемами не сломать, пишет Ридус.

Застрявшие в лифте грузины спели песню.

ИСТОЧНИК KP.RU