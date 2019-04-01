2019-04-01T17:41:44+03:00
Происшествия

В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика

Еще 15 человек обратились к врачам за медицинской помощью
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В доме престарелых умерли четыре человекаВ доме престарелых умерли четыре человекаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Трагедией закончился обычный ужин вечером 31 марта в доме престарелых «Ла Шенре» во Франции. Четверо человек умерли, а еще 15 стариков обратились к медикам за помощью.

Пока о подробностях происшествия известно не много. Этот ужин мало чем отличался от обычных. После приема пищи постояльцы разошлись по своим комнатам, но вскоре почувствовали себя плохо. Персонал дома престарелых вызвал сразу несколько карет скорой помощи, многих пенсионеров увезли в больницы в состоянии средней тяжести.

Еще четыре человека скончались от пищевого отравления. Об этом сообщили в префектуре департамента Верхней Гаронны. Местная полиция и социальные службы уже проводят проверку по факту произошедшего.

Известно, что заведение было открыто 13 лет назад. Всего там проживают порядка ста постояльцев, двадцать из них страдают от болезни Альцгеймера, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета