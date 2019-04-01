В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-01T17:41:44+03:00

Еще 15 человек обратились к врачам за медицинской помощью

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Трагедией закончился обычный ужин вечером 31 марта в доме престарелых «Ла Шенре» во Франции. Четверо человек умерли, а еще 15 стариков обратились к медикам за помощью.

Пока о подробностях происшествия известно не много. Этот ужин мало чем отличался от обычных. После приема пищи постояльцы разошлись по своим комнатам, но вскоре почувствовали себя плохо. Персонал дома престарелых вызвал сразу несколько карет скорой помощи, многих пенсионеров увезли в больницы в состоянии средней тяжести.

Еще четыре человека скончались от пищевого отравления. Об этом сообщили в префектуре департамента Верхней Гаронны. Местная полиция и социальные службы уже проводят проверку по факту произошедшего.

Известно, что заведение было открыто 13 лет назад. Всего там проживают порядка ста постояльцев, двадцать из них страдают от болезни Альцгеймера, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU