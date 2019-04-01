2019-04-01T17:58:13+03:00
Звезды

Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат

Сборы картины составили 281,6 миллиона рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Всего за 4 дня показа фильм "Дамбо" возглавил отечественный кинопрокат.Всего за 4 дня показа фильм "Дамбо" возглавил отечественный кинопрокат.
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Всего за 4 дня показа фильм "Дамбо" стал лучшим в России и странах СНГ. На второй строчке расположился фильм ужасов "Мы", повествующий о приключениях семейной пары, которая подверглась нападению собственных двойников. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

А тройку лидеров замкнул отечественный фильм "Балканский рубеж". Это - военная драма, которая рассказывает о спецоперации российских военных на аэродроме Слатина в Косово. Группа вынуждена сразиться с террористами в неравном бою, чтобы отстоять стратегически важный объект.

"Дамбо" - это киноадаптация одноименного мультфильма Disney, вышедшего на экраны в 1941 году. Режиссер Тим Бертон мастерски пересказал добрую историю о волшебном слоненке. Сюжет фильма разворачивается в цирке, где рождается слоненок с необыкновенно огромными ушами.

Позже выясняется, что простым взмахом своих ушей он может подняться в воздух. Так "Дамбо" научился летать. Однако алчный владелец цирка решает заработать на необычных способностях слоненка и заставляет его участвовать в своем новом шоу. Такая идея оборачивается трагедией и для цирка, и для животного...

ИСТОЧНИК KP.RU

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