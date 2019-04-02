Иллюзиониста Дэвида Блейна вновь обвинили в домогательствах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-02T11:42:10+03:00

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Две женщины написали заявление в полицию Нью-Йорка о том, что они якобы поверглись сексуальному насилию со стороны 45-летнего фокусника Дэвида Блейна. В настоящее время обвинение против него еще не выдвинуто.

Представители, прославившегося в конце 90-х американца, данную информацию не комментировали, сообщает газета The New York Times.

Сайт kp.ru ранее писал, что в отношении Дэвида Блейна по подозрению в изнасиловании начал Скотленд-Ярд. В принуждении к сексуальным действиям американца обвинила бывшая британская модель Наташа Принс, которая написала заявление в полицию еще в ноябре 2016 года. Она сообщила, что иллюзионист изнасиловал ее летом 2004 года, когда девушке был 21 год. Адвокат иллюзиониста Марти Сингер заявил, что его подзащитный опровергает все обвинения и готов сотрудничать со следствием.

Дэвид Блейн прославился благодаря телепрограмме "Уличная магия" (Street Magic). В настоящее время он считается одним из самых популярных иллюзионистов.

ИСТОЧНИК KP.RU