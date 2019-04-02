2019-04-02T15:13:12+03:00
Общество

Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер

Вадим Гемс умер в возрасте 68 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Умер режиссер Вадим Гемс. Фото: кадр с фильмаУмер режиссер Вадим Гемс. Фото: кадр с фильма
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Режиссер и актер Вадим Гемс умер во вторник на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«2 апреля на 69-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гемса Вадима Васильевича, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Приносим соболезнования родным и близким Вадима Васильевича».

Гемс родился 3 ноября 1950 года. В 1972 году окончил Крымское культурно-просветительское училище. Также учился в Московском государственном институте культуры. Был учеником мастерской Марлена Хуциева.

За период свой творческой деятельности руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте. Также был руководителем Всесоюзного объединения молодых кинематографистов. В начале 90-х принимал участие в постановках шоу-программ в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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