Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Глава Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала «ипотечные каникулы» как социальную меру, которая не должна распространяться на очень дорогие квартиры. Соответствующее заявление глава ЦБ сделала в ходе выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации во вторник, 2 апреля.
«"Ипотечные каникулы" должны, наверное, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры, все-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», - сказала Набиуллина.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал об одобрении в Госдуме в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Поручение о том, чтобы позаботиться о заемщиках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Проект предусматривает льготный период, сроком до полугода, для тех, у кого финансовая ситуация резко изменилась. В течение него выплаты по ипотеке могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.
ИСТОЧНИК KP.RU