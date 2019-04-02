2019-04-02T15:45:30+03:00
Экономика

Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье

По словам главы ЦБ новый законопроект представляет собой социальную меру для поддержки людей в трудной ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала «ипотечные каникулы» как социальную меру, которая не должна распространяться на очень дорогие квартиры. Соответствующее заявление глава ЦБ сделала в ходе выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации во вторник, 2 апреля.

«"Ипотечные каникулы" должны, наверное, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры, все-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», - сказала Набиуллина.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об одобрении в Госдуме в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Поручение о том, чтобы позаботиться о заемщиках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Проект предусматривает льготный период, сроком до полугода, для тех, у кого финансовая ситуация резко изменилась. В течение него выплаты по ипотеке могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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