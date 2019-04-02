Производители «Кортежа» сделали гоночный автомобиль

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-02T16:14:12+03:00

Планируется, что болид будет участвовать в мировых чемпионатах и сможет разгоняться до 340 км/час

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Производитель брендовых автомобилей Aurus решил попробовать себя на выпуске гоночных болидов. Первый авто уже сошел с конвейера и совсем скоро будет испытан во время стартового уикенда европейского чемпионата во французском городе Ле-Кастелле.

Болид 01 оснащен 4,2-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим мощность около 600 л.с. При массе 900 кг он способен разгоняться до 340 км/ч. Тестировать авто будут пилоты команды G-Drive Racing. В состав экипажа №26 войдут Роман Русинов, Жан-Эрик Верня и Йоба ван Эйтерта.

Гоночный болид примет участие в гонке на выносливостьФото: Facebook

Фото: Facebook

После стартов 14 апреля авто будет участвовать в заезде на одном из этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в городе Спа (Бельгия), в рамках подготовки к марафону «24 часа Ле-Мана».

- Сотрудничество команды G-Drive Racing с новым российским автомобильным брендом Aurus – это знаковое событие. Команда уже имеет опыт прохождения гонки на выносливость, верим, что новое авто поможет показать лучшие результаты, - говорит Роман Русинов, гонщик и спортивный менеджер G-Drive Racing

Ранее сообщалось, что компания Aurus занялась разработкой минивэна Arsenal. Модель получила свое название в честь Арсенальной башни Московского Кремля, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU