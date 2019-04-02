2019-04-02T16:34:58+03:00
Наука

В Египте обнаружили саркофаг с мумией возрастом 4 тысячи лет

Археологи также нашли статуи божеств и древние украшения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Египте во время раскопок нашли саркофаг с мумиейВ Египте во время раскопок нашли саркофаг с мумиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи обнаружили на севере Египта саркофаг с мумией. Об этом сообщили в пресс-службе национального министерства по делам древностей. Раскопками руководил глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа аль-Вазири.

По его словам, найденная мумия находится в очень плохом состоянии. Предполагается, что находке не менее четырех тысяч лет.

«Нам удалось найти еще одну мумию, которая на этот раз скрывалась под тонким слоем сусального золота», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что саркофаг вместе с мумией будет отправлен в музей города Кафр-эш-Шейх. Местные специалисты там проведут реставрационные работы, чтобы сохранить находку от дальнейших разрушений.

Добавим, что аль-Вазири рассказал о еще двух мумиях, найденных во время раскопок. Они хранились в саркофаге их известняка. Кроме того, специалисты нашли статуи нескольких божеств и золотые украшения, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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