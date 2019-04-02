Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства подчеркнул важность переговоров между Баку и Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха.
"Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Алиев поделился итогами своих переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Вене 29 марта".
Напомним, накануне Путин провел разговор с Пашиняном. В ходе беседы российский лидер также подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие по разрешению нагорно-карабахской проблемы. Пашинян "выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе", отмечали в Кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU