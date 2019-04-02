2019-04-02T17:05:43+03:00
Политика

Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху

Президент России отметил готовность содействовать переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства подчеркнул важность переговоров между Баку и Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха.

"Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Алиев поделился итогами своих переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся в Вене 29 марта".

Напомним, накануне Путин провел разговор с Пашиняном. В ходе беседы российский лидер также подтвердил готовность российской стороны оказывать содействие по разрешению нагорно-карабахской проблемы. Пашинян "выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе", отмечали в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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