Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-02T18:38:52+03:00

Однако политик отметила, что не станет оспаривать итоги первого тура в суде

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Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина" заявила о том, что результаты действующего президента Петра Порошенко на выборах являются сфальсифицированными.

- Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены, - подчеркнула Тимошенко.

Политик также отметила, что на выборах были применены грязные технологии.

- И одна из них - регистрация 39 кандидатов в президенты для того, чтобы распылить голоса и чтобы шанс выйти во второй тур имел действующий президент, - рассказала Тимошенко.

При этом она заявила, что не станет оспаривать итоги первого тура в суде, так как не верит в украинскую судебную систему, сообщает "ТАСС". Также она подчеркнула, что не готова выводить людей на улицы, чтобы не расшатывать ситуацию в стране.

Политик также напомнила, что в бюллетенях для голосования был внесен ее "зарегистрированный однофамилец". По словам Тимошенко, во время подсчета голосов "часть бюллетеней были переложены в его стопку". Кроме того, как подчеркнула политик, более 1%, "где ставили две отметки - за меня и за моего однофамильца - были признаны недействительными".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юлия Тимошенко рассказала про газ с Марса. Кандидат в президенты Украины объяснила, как действующая в Киеве власть дурит свой народ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700333" frameborder="0"></iframe> Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU