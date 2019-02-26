Тимошенко рассказала про газ с Марса

Один из фаворитов президентской гонки, лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной рады громогласно объявила о том, что сидящие в зале знали и без нее. Оказывается с 2015 года, когда Украина отказалась от российского газа, Киев закупал топливо... через Марс.

- Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера. Но на Украину все это время идет газ российского происхождения, - раскрыла секрет Полишинеля Юлия Владимировна. - Я не просто вам говорю - я готова документально это доказать. Придумали схему и транспортируют топливо по документам через Марс.

Это, конечно, образное выражение, которое по степени бессмысленности недалеко от истины.

По словам Тимошенко, газ из России, прошедший транзитом через Украину, проводится по европейским биржам, где накручивается до $100 на тысячу кубометров и топливо уже с новой ценой возвращается в Незалежную.

- На границе между Европой и Украиной уже построены специальные закольцованные газопроводы, - пояснила депутат Верховной Рады.

Разумеется, если бы этот газ закупался в России напрямую, его цена была бы существенно меньше. А значит и тарифы для населения были более щадящими. Но «война» все спишет.

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