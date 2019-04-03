2019-04-03T01:45:59+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный набросился с ножом на женщину, она умерла

Нападение произошло на Кутузовском проспекте, убийце удалось скрыться с места преступления
Саша ПЯТНИЦКАЯkp.ru
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Полиция разыскивает реступникаПолиция разыскивает реступникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на среду, 3 апреля, в Москве произошло убийство: на Кутузовском проспекте неизвестный набросился с ножом на женщину, нанес ей несколько ранений. Жертва злоумышленника скончалась.

Убийца напал на женщину на Кутузовском проспекте в районе дома №69. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов столицы.

По данным источника «Комсомольской правды», погибшая – Вартанова Каринэ Эдуардовна 1961 года рождения, проживала в доме №27 на Ярцевской улице - недалеко от места преступления. Работала в ТЦСО «Фили-Давыдково», обучала людей английскому языку в рамках проекта «Московское долголетие». Скорее всего, она шла с роботы домой, когда на нее напали.

На месте убийства работает оперативно-следственная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, опрашивает возможных свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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