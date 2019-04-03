2019-04-03T12:31:22+03:00
Спорт

Лучшая футболистка мира получает в 325 раз меньше Месси

Доход нападающей сборной Норвегии значительно ниже, чем у форварда «Барселоны»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Нападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг признана лучшей футболисткой. Фото: с сайта uefa.comНападающая сборной Норвегии Ада Хегерберг признана лучшей футболисткой. Фото: с сайта uefa.com
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Самая высокооплачиваемая футболистка мира - нападающая французского «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг получает несравнимо меньше самого высокооплачиваемого футболиста игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Оказалось, что девушка получат в 325 раз меньше своего аргентинского коллеги.

Отмечается, что французский клуб ежегодно платит Хегерберг 400 тысяч евро. При этом Месси получает от своих работодателей за аналогичный период 130 миллионов евро, и это при том что футболисты являются лучшими в своей категории.

Добавим, что в мужской рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов вошли играющий за «Ювентус» Криштиану Роналду с доходом 113 миллионов евро, нападающий ПСЖ Неймар (91,5 миллиона евро), представляющий «Атлетико» Антуан Гризманн (44 миллиона евро) и Гарет Бэйл из «Реала», который получает 40,2 миллиона евро, передает сайт телеканала «Звезда».

В женский же рейтинг самых дорогостоящих футболисток попали коллеги Хегерберг из «Лиона» — Амандина Хенри с зарплатой 360 тысяч евро и Венди Ренар - 348 тысяч евро. Кроме того в списке оказались Карли Ллойд из клуба «Скай Блу» (345 тысяч евро) и футболистка из «Орландо» Марта Виейра да Силва, которая получает 340 тысяч евро, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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