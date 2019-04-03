2019-04-03T12:34:04+03:00
Спорт

Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса был признан лучшим футболистом Нигерии

Форвард был признан лучшим нигерийской федерацией футбола и получил награду
Дарья КРЫЛОВА
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Ахмед Муса.Ахмед Муса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ахмед Муса отреагировал на новость о признании его лучшим игроком Нигерии, написав сообщение в Твиттере и поблагодарив всех за это решение.

«Я крайне благодарен вам всем за эту награду. Это сделало мой год. Спасибо!» - написал он в своем аккаунте в сети.

За ЦСКА нигириец играл в период с 2012 по 2016 год и в 2018 на правах аренды. Всего за «коней» он провел 184 матча, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи.

НА Чемпионате Мира 2018 Ахмед Муса помог своей сборной двумя голами, и внес вклад в отбор на финальную часть Кубка Африки-2019.

В настоящий момент 26-летний форвард выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Он опередил в борьбе за это приз полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби и форварда китайского «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

Для Мусы это первая подобная награда в карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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