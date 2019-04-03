2019-04-03T13:37:32+03:00
Наука

Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако

Предметы указывают на религиозность предшественников инков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Археологи обнаружили уникальные артефакты на дне озера ТитикакаАрхеологи обнаружили уникальные артефакты на дне озера ТитикакаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подводные археологи, работающие на озере Титикака в Южной Америке, обнаружили на дне водоема уникальные древние артефакты. Специалисты полагаю, что эти вещи были принесены в жертву народами, которые проживали в этом регионе порядка 500 лет назад.

По словам ученых, в те времена на берегу озера проживали предшественники инков — цивилизация Тиуанако. Благодаря находке исследователи смогли предположить, что местные племена, населявшие Анды, исповедовали религию еще до появления инков, пишет сайт телеканала «Звезда».

Подробности об их веровании неизвестны, однако по всей видимости, цивилизация Тиуанако приносила дары своим покровителям и богам. Именно это объясняет как на дне озера оказались такие ценные артефакты, как фигурка животного из лазурита, золотые медальоны и кулон из камня.

Раскопки проводились на дне Титикака у рифа Хоа, расположенного недалеко от знаменитого острова Солнца, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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