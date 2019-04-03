2019-04-03T15:07:26+03:00
Туризм

Опубликован список лучших авиакомпаний в мире

Рейтинг возглавил авиаперевозчик Singapore Airlines
Александр ДЖУМАЕВ
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Авиакомпания Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мираАвиакомпания Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мираФото: REUTERS
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Авиакомпания Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мира. Список был составлен агрегатором TripAdvisor на основе оценок пользователей за 2018.

На втором месте в рейтинге находится авиакомпания Qatar Airways, тогда как третье место занял авиаперевозчик EVA Air из Тайваня. В пятерку лидеров также вошли Emirates и Japan Airlines.

Авиакомпании Southwest Airlines (США), Azul (Бразилия), Air New Zealand (Новая Зеландия), лоукостер Jet2.com (Великобритания) и All Nippon Airways (Япония) также попали в топ-10. Лучшей авиакомпании из России пользователи Tripadvisor признали авиаперевозчик "Россия".

По мнению пользователей сайта, авиаперевозчик из Сингапура предоставляет пассажирам лучшие услуги в экономклассе. Air New Zealand была отмечена за лучший салон в премиум-экономклассе, а Qatar Airways и Emirates - за лучшие бизнес и первый классы соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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