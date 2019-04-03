2019-04-03T15:23:20+03:00
Происшествия

В Китае мужчина крутил роман сразу с 19 женщинами и жил за их счет

Все пострадавшие клюнули на «состоятельного» ухажера, который дарил поддельную брендовую одежду
Елена АКИМОВА
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Мужчина два года притворялся богачом и встречался с 19 женщинами одновременноМужчина два года притворялся богачом и встречался с 19 женщинами одновременноФото: EAST NEWS
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В Китае сразу 19 женщин стали жертвами мужчины, который встречался с каждой из них и обещал жениться. До свадьбы дело, конечно же, не дошло, зато долги, в которые мужчина вогнал возлюбленных, оказались очень внушительными.

Все произошло в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Мужчина по фамилии Тань целых два года ухитрялся жить за счет женщин. Каждой из них он рассказывал, что является сыном богатых родителей и имеет внушительное состояние. Все подтверждало данный факт. Мужчина всегда носил брендовые вещи и подарки своим девушкам делал такие же. Только потом пострадавшие узнали, что все наряды оказались подделкой. К тому моменту счет средств, которые они перевели кавалеру, шел на десятки тысяч долларов.

Знакомился Тань со своими жертвами на различных сайтах. Втирался в доверие и вскоре очередная девушка понимала, что влюблена в галантного кавалера. Когда у мужчины вдруг оказывались трудности с финансами, например, забывал бумажник, каждая готова была помочь. Некоторые даже брали деньги в долг у друзей и знакомых.

В полицию на Таня заявила одна из жертв, которая набрала долгов на 23 тысячи долларов, а мужчина все не думал возвращать деньги. К тому моменту она уже родила от «богача» ребенка и была уверена, что скоро они поженятся. Но оказалось, что не она одна ждала такого радостного события. За два года, что мужчина промышлял любовными делами, он успел заиметь двух детей и еще двое должны вот-вот родиться.

В итоге полицейские задержали горе-любовника. Он признался, что придумал такую схему заработка в 20187 году, когда остался без работы. Теперь ему грозит наказание, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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