2019-04-03T20:38:36+03:00
В мире

Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США

При этом генсек Альянса отметил, что это будет сделано, "когда наступит время"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками СШАСтолтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками СШАФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США.

- Мы не собираемся оставаться там навсегда, мы не намерены оставаться там дольше, чем необходимо. Мы вошли туда вместе, мы решим вопрос о нашем присутствии вместе. Когда наступит время, мы вместе уйдем, - отметил генсек.

Столтенберг также отметил, что Альянс полностью поддерживает афганский мирный процесс, сообщает "ТАСС".

- Мир может быть достигнут только в том случае, если страна будет свободна от террористов. НАТО создала условия для социального и экономического прогресса, принесла возможность получать образование, помогла женщинам в обретении прав, - подчеркнул генсек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Пентагоне заявили, что США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО. Врио главы американского Минобороны отметил, что некоторые члены Альянса готовы продлить свое участие в миссии «Решительная поддержка».

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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