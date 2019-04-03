Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США.
- Мы не собираемся оставаться там навсегда, мы не намерены оставаться там дольше, чем необходимо. Мы вошли туда вместе, мы решим вопрос о нашем присутствии вместе. Когда наступит время, мы вместе уйдем, - отметил генсек.
Столтенберг также отметил, что Альянс полностью поддерживает афганский мирный процесс, сообщает "ТАСС".
- Мир может быть достигнут только в том случае, если страна будет свободна от террористов. НАТО создала условия для социального и экономического прогресса, принесла возможность получать образование, помогла женщинам в обретении прав, - подчеркнул генсек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Пентагоне заявили, что США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО. Врио главы американского Минобороны отметил, что некоторые члены Альянса готовы продлить свое участие в миссии «Решительная поддержка».
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».
ИСТОЧНИК KP.RU