Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-15T06:33:18+03:00

Врио главы американского Минобороны отметил, что некоторые члены Альянса готовы продлить свое участие в миссии «Решительная поддержка»

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты не станут выводить свои войска из Афганистана в одностороннем порядке. Все действия американцев по этому вопросу будут предприниматься только вместе с другими странами НАТО.

«Все действия будут предприниматься в координации с НАТО, одностороннего выхода не будет», - заявил и.о. главы Пентагона после встречи министров обороны стран Североатлантического альянса.

Он добавил, что многие его коллеги заверили его в готовности своих государств продлить участие в миссии «Решительная поддержка» и даже нарастить военное присутствие в Афганистане.

«Ситуация в Афганистане остаётся сложной, но мы также видим происходящий переговорный процесс. Наша миссия «Решительная поддержка» продолжает тренировать, снабжать и поддерживать национальные силы и создавать условия для мира», - подчеркнул Шанахан.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны сказал, что он в курсе попыток Вашингтона договориться с «Талибаном»* и поддерживает эти усилия, передает ТАСС. На днях он говорил, что Альянс пока не рассматривает вопрос вывода войск из Афганистана.

Напомним, Штаты хотят заключить с талибами* мирное соглашение до назначенных на 20 июля президентских выборов в этой стране.

Как писал сайт kp.ru, в конце января президент США заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей. Ранее СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ пока не отдавал.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU