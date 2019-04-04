В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-04T08:30:20+03:00

Сейчас проводят испытания, которые покажут: выпустят А-100 в этом году или полет перенесут на 9 мая 2020 года

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В День Победы нам Москвой пролетит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер». Основой для самолета-разведчика стал транспортник Ил-76МД-90А . Борт негласно называют «Всевидящее око» - название говорящее, так как новое оборудование позволяет контролировать воздушное и морское пространство в радиусе нескольких сотен километров.

«Премьер» оснащен многопозиционной РЛС с двумя фазированными антенными решетками. Все полученные сведения переводятся в цифровой формат, обрабатываются и передаются участникам боевой операции. А еще на А-100 установлено устройство радиоэлектронной борьбы, которое способно выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника, а также ставить им помехи.

От ПВО противника «Премьера» защищает система радиоэлектронного подавления и борьбы (РЭБ), а также специальные ловушки-мишени. По основным характеристикам самолет не уступает американским комплексам разведки AWACS и JSTARS, но при этом стоимость российского самолета значительно ниже.

В Минобороны приняли решение о том, что разведчик пролетит над столицей. Сейчас проводят испытания, они точно ответят будет ли полет осуществлен на 9 мая 2019 года или его перенесут на 2020 год, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU