Женщины и мужчины назвали главные качества друг друга

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-04T12:09:27+03:00

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Социологи «Левада-центра» узнали, какие качества мужчины и женщины ценят друг в друге. Мнения разделились. Дамы уверены, что мужчины преувеличивают свои достоинства и стараются не замечать недостатки. Сильная половина человечества с такой точкой зрения не согласна и считает женщин легкомысленными.

Мужчины реже видят в себе отрицательные качества, а вот женщины не упускают возможность указать на них. Например, 18 процентов респонденток указали, что мужчина ленивый, 14% - легкомысленный, 11% - неряшливый, 12% - неразборчивый в связях. Это только немногие «грехи», которые подметил цепкий женский глаз. 93 процента мужчин с данными характеристиками не согласны. Зато отмечают, что он трудолюбивы, заботливы, ответственны и исполнительны.

Перечень этих качеств ценится не только сильной половиной человечества, но и прекрасной. Независимо от возраста и уровня образования женщины отмечали, что ищут в спутнике именно эти достоинства. Особым пунктом стоит верность. Ее ценность растет год от года. Если в 2008 году этот показатель был важен для 16% мужчин и 33% женщин, то в 2019-м цифры изменились: 31% и 36% соответственно.

Во время опроса специалисты отметили, что женщины в нашей стране очень часто стали приписывать себе мужские качества.

Трудолюбивыми себя считают 51% женщин и 29% мужчин,

Ответственными - 28% против 16%,

Исполнительными - 16% против 10%,

мыслящими логически - 10% против 7%.

Кстати, красивыми себя считают только 44 процента женщин, мужчины не согласны с этим и уверяют, что прекрасными можно назвать как минимум 58% российских женщин. В тоже время 19 процентов мужчин указывают на женскую легкомысленность, таковыми себя считают только 8 процентов респонденток, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU