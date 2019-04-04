В Москве у директора милитари-парка нашли склад оружия, числящегося в федерального розыска
Сотрудники столичного управления Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел за незаконное хранение огнестрельного оружия задержали исполнительного директора центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» Анатолия Мясникова.
В ходе осмотра его квартиры, как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, были обнаружены находящиеся в федеральном розыске пистолет ПМ НХ2108 «Pat Pend» и два магазина к нему, пистолет «ТТ» УГ1078, пистолет пулемет «ППШ» ЖГ8903 с глушителем, а также патроны, численность 5534 единиц. В соответствии с ч.1 ст.222 Уголовного кодекса данное огнестрельное оружие было изъято.
Ряд обнаруженных боеприпасов в данный момент требуют проведения судебно-баллистической экспертизы.
Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» был основан в 2010 году. Он является крупнейшим организатором военно-исторических фестивалей и реконструкций по XX веку.
ИСТОЧНИК KP.RU