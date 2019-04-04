2019-04-04T13:23:21+03:00
Происшествия

В Москве у директора милитари-парка нашли склад оружия, числящегося в федерального розыска

В квартире Анатолия Мясникова обнаружили целый арсенал пистолетов, которые были в федеральном розыске
Марина ВЕНЦОВА
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Ряд обнаруженных боеприпасов в данный момент требуют проведения судебно-баллистической экспертизыРяд обнаруженных боеприпасов в данный момент требуют проведения судебно-баллистической экспертизыФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники столичного управления Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел за незаконное хранение огнестрельного оружия задержали исполнительного директора центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» Анатолия Мясникова.

В ходе осмотра его квартиры, как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, были обнаружены находящиеся в федеральном розыске пистолет ПМ НХ2108 «Pat Pend» и два магазина к нему, пистолет «ТТ» УГ1078, пистолет пулемет «ППШ» ЖГ8903 с глушителем, а также патроны, численность 5534 единиц. В соответствии с ч.1 ст.222 Уголовного кодекса данное огнестрельное оружие было изъято.

Ряд обнаруженных боеприпасов в данный момент требуют проведения судебно-баллистической экспертизы.

Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» был основан в 2010 году. Он является крупнейшим организатором военно-исторических фестивалей и реконструкций по XX веку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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