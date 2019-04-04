2019-04-04T15:52:20+03:00
Общество

Вдова Георгия Данелии планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище

Режиссер скончался 4 апреля в возрасте 88 лет [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Георгий ДанелияГеоргий ДанелияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По некоторым данным, режиссера Георгия Данелии, который скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Именно там создателя культовых российских кинолент намерена похоронить его вдова Галина Данелия, сообщает ФАН со ссылкой на осведомленный источник.

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Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался в этот четверг от остановки сердца. Ему было 88 лет. Причем незадолго до смерти режиссер попал в больницу. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. Тогда состояние пациента было очень тяжелым, в итоге медикам даже пришлось ввести кинематографиста в состояние искусственной комы. Между тем спустя пару дней здоровье Данелии улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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