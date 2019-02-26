2019-02-26T20:55:39+03:00
Звезды

Георгий Данелия вышел из комы

Об этом сообщила жена 88-летнего народного артиста СССР
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Данелия дышал через трубочку. Врачи ввели его в искусственную кому, сделали вентиляцию легких и выровняли дыханиеДанелия дышал через трубочку. Врачи ввели его в искусственную кому, сделали вентиляцию легких и выровняли дыханиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Георгий Николаевич чувствует себя намного лучше, врачи вывели его из искусственной комы, - говорит Галина Юркова-Данелия. - Он находится в прекрасной клинике, где есть любое оборудование, которое необходимо при болезни легких. Врачи делают все, чтобы его вылечить.

- Проблемы с легкими из-за курения?

- Муж не курит лет двадцать. Но у него эмфизема, заболевание, с которым он живет всю жизнь. Из-за эмфиземы произошло сильное обострение, пришлось ложиться в реанимацию.

- Говорят, одно время шел разговор о пересадке легких…

- Георгию Николаевичу нельзя делать пересадку по состоянию здоровья. Но мы будем бороться и делать все, чтобы он поправился.

- Передавайте Георгию Николаевичу большой привет и пожелания здоровья от читателей «КП».

Напомним, прославленный режиссер, снявший фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и многие другие был экстренно госпитализирован с воспалением легких в воскресенье. Состояние было тяжелым. Данелия дышал через трубочку. Врачи ввели его в искусственную кому, сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание.

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Создатель культовых советских кинофильмов, легендарный режиссер, сценарист и актер вторые сутки в больнице. Георгия Данелию госпитализировали в одну из столичных клиник в минувшие выходные. Изначально врачи подозревали пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако оказалось, что это пневмония. В воскресенье, 24 февраля 88-летнего режиссера ввели в искусственную кому, он дышит при помощи аппарата ИВЛ (подробности).

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Супруга кинорежиссера Георгия Данелии сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких. «Он чувствует себя плохо. У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу», - рассказала Галина Данелия в интервью Радио «Комсомольская правда» (подробности)

Галина Данелия - о состоянии мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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