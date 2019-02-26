Георгий Данелия вышел из комы
- Георгий Николаевич чувствует себя намного лучше, врачи вывели его из искусственной комы, - говорит Галина Юркова-Данелия. - Он находится в прекрасной клинике, где есть любое оборудование, которое необходимо при болезни легких. Врачи делают все, чтобы его вылечить.
- Проблемы с легкими из-за курения?
- Муж не курит лет двадцать. Но у него эмфизема, заболевание, с которым он живет всю жизнь. Из-за эмфиземы произошло сильное обострение, пришлось ложиться в реанимацию.
- Говорят, одно время шел разговор о пересадке легких…
- Георгию Николаевичу нельзя делать пересадку по состоянию здоровья. Но мы будем бороться и делать все, чтобы он поправился.
- Передавайте Георгию Николаевичу большой привет и пожелания здоровья от читателей «КП».
Напомним, прославленный режиссер, снявший фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и многие другие был экстренно госпитализирован с воспалением легких в воскресенье. Состояние было тяжелым. Данелия дышал через трубочку. Врачи ввели его в искусственную кому, сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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